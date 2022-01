Najbardziej kasowe filmy 2021 roku. Diuna poza TOP 10, Venom 2 i Godzilla kontra Kong wysoko

fot. materiały prasowe

Najbardziej kasowe filmy 2021 roku to lista 15 tytułów, które osiągnęły zadowalające wyniki w kinach. W tym zestawieniu rozmawiamy o wpływach ze sprzedaży biletów do kin, więc jest to określona kwota, która nie jest zyskiem studia filmowego. Pamiętajmy, że ten jest liczony inaczej. Zysk to określony procent z wpływów z kin, ale inny na rynku amerykańskim i inny w pozostałych. Wszystko jest zależne od wszelkich detali zawartych umów.

Najbardziej kasowe filmy 2021

Nie ma zdziwienia, że Spider-Man: Bez drogi do domu pobił wiele rekordów i żaden inny film nawet nie zbliżył się do osiągnięć Pajączka. Był to w końcu pierwszy film czasów pandemii, który przekroczył miliard dolarów wpływów. Osiągnięcia Spidey'ego są na poziomie sprzed pandemii, bo według danych na niego do kina wybrało się wiele osób, które od początku ataku koronawirusa w kinie nie były.

Co ciekawe, podium to dwa chińskie filmy. Wszystko z uwagi na to, że rynek kinowy w Chinach szybciej wrócił do stanu sprzed pandemii, osiągając wysokie wyniki przy wielkich i oczekiwanych hitach na czele z wojenną superprodukcją The Battle at Lake Changjin. Niestety, jedynie hollywoodzki Free Guy osiągnął w miarę sukces na tym rynku w 2021 roku. Dużo filmów, na czele z produkcjami MCU, nie trafiły tam do dystrybucji z uwagi na przyczyny polityczne.

