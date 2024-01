Mindhunter - David Fincher o kasacji serialu. Netflix chciał zmian w produkcji

fot. materiały prasowe

Mindhunter to serial skupiający się na agentach FBI, którzy dzięki rozmowom z osadzonymi seryjnymi mordercami rozwiązywali bieżące zbrodnie. Opowiadał o początkach profilowania kryminalnego pod koniec lat 70. XX wieku. Mimo że dwie pierwsze serie produkcji były bardzo chwalone przez krytyków oraz widzów, Netflix postanowił go skasować.

David Fincher nie chciał, aby Mindhunter był bardziej rozrywkowy

David Fincher nie tylko pełnił funkcję producenta serialu, ale również wyreżyserował kilka odcinków. Nadzorował też proces pisania scenariuszy i samej produkcji, więc najczęściej to z nim utożsamia się Mindhuntera. Twórca w wywiadzie dla francuskiego magazynu Premiere, wrócił myślami do pracy nad serialem i współpracy z Netflixem.

Może House of Cards nie stanowił wielkiego ryzyka, ale Mindhunter tak. Procedural o naukach behawioralnych, który nie był ani Z archiwum X, CSI, ani Zabójczymi umysłami, ale funkcjonowałaby jako portret faceta, który traci dziewictwo w świecie psychoseksualnych sadystów? Nie mogliśmy ukończyć tego podążając tym torem - było to ryzykowne. To także kosztowny serial. Bardzo drogi. Dotarliśmy tak daleko, jak mogliśmy, aż ktoś w końcu powiedział nam: "Nie ma sensu produkować takiego serialu, chyba że możecie zmniejszyć budżet lub sprawić, że będzie bardziej rozrywkowy, aby więcej ludzi go obejrzało".

Reżyser powiedział, że nie chcieli zmieniać swojego podejścia, więc z szacunkiem powiedzieli im, że skreślają serial. Dodał, że zawsze rezygnuje, gdy czegoś się od niego oczekuje - w przeciwnym razie nie jest tym zainteresowany. Porównał sytuację do jego filmu Siedem.

Podczas testowego pokazu Siedem, na sekundę przed ponownym włączeniem świateł, gdy wszyscy łapali powietrze, przyłapałem producenta, jak przeklinał mnie: "Ten facet wziął świetny thriller i zrobił z tego film zagraniczny!".

Fincher nie raz mówił w wywiadach, że chciałby kiedyś jeszcze wrócić do pracy nad Mindhunterem i opowiedzieć historię związaną z seryjnym mordercą Dennisem Raderem (BTK Killer), do którego nawiązywano w pierwszy dwóch sezonach.

