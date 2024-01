Mindhunter – jest jednak szansa na 3. sezon? Gwiazda serialu: „David Fincher o tym myślał”

Fot. Materiały prasowe

W lutym ubiegłego roku David Fincher wyznał, że Mindhunter był drogim w produkcji serialem, który nie przyciągnął wystarczającej ilości widzów, aby Netflix dał zielone światło dla kolejnego sezonu. Sprawa wydawała się przesądzona i fani kryminalnej produkcji opartej na bestsellerowej książce Johna Douglasa i Marka Olshakera zatytułowanej Mindhunter. Tajemnice elitarnej jednostki FBI zajmującej się ściganiem seryjnych przestępców musieli pogodzić się, że serial został skasowany i nie doczeka się zamówienia na trzecią serię. Nadzieję na nowe odcinki dał Holt McCallany, który w Mindhunterze wcielił się w Billa Tencha, jednego z głównych bohaterów. Aktor w wywiadzie promującym film Bracia ze stali wyznał, że David Fincher myśli o powrocie do swojego serialu.

Mindhunter - Holt McCallany o trzecim sezonie serialu od Davida Finchera

McCallany wspomniał, że Fincher myślał o kontynuowaniu serialu. Zaznaczył, że powrót Mindhuntera jest mało prawdopodobny, ale jeżeli trzeci sezon by powstał, to chętnie by w nim zagrał:

Słyszałem, że David Fincher o tym myślał. Nie mówię, że to wróci. Ale jeśli tak się stanie, to wrócę do tego serialu. Wszystko będzie zależeć od tego, co David chce zrobić. Minęło już kilka lat, więc jest to mało prawdopodobne, ale samo to, że o tym myśli, jest oznaką nadziei.

Przypomnijmy, że Mindhunter opowiada o dwóch agentach FBI, którzy wspólnie z psycholog Wendy Carr wykorzystują przełomowe techniki analizy behawioralnej, aby dopaść seryjnych morderców. W tym celu rozmawiają z przestępcami przerażających zbrodni, aby lepiej poznać mroczne zakamarki ich umysłów.