Mindhunter - nie będzie 3. sezonu. Netflix nazwał go złą inwestycją; fani uważają, że tracą "arcydzieło"

Fot. Materiały prasowe

David Fincher, producent wykonawczy Mindhunter, potwierdził że serial nie wróci. To oznacza, że produkcja zakończyła się po dwóch sezonach. Twórca w rozmowie z francuską gazetą Le Journal du Dimanche zdradził, że zdaniem Netflixa nie była to na tyle dobra inwestycja, by się zwrócić. Zobaczcie jego komentarz poniżej.

Mindhunter to serial, który opowiada o dwóch agentach FBI, rozwiązujących sprawy kryminalne poprzez studiowanie morderców. David Fincher zdradził kiedyś, że planuje stworzyć 5 sezonów, jednak wygląda na to, że nie będzie to już możliwe.

Mindhunter - nie będzie 3. sezonu

Ostatni odcinek 2. sezonu wyemitowano 16 sierpnia 2019 roku, za to już w 2020 pojawiły się pierwsze informacje na temat anulacji. Teraz David Fincher ostatecznie ugasił nadzieję fanów:

Jestem dumny z tych dwóch sezonów. Jednak to drogi serial i w oczach Netflixa nie przyciągnęliśmy dość dużej publiczności, by uzasadnić taką inwestycję. Nie winię ich, podjęli ryzyko, by wypuścić produkcję.

Mindhunter - reakcje na anulację

https://twitter.com/50firstkates/status/1627867858834276352

https://twitter.com/OnBallSteph/status/1627869393978892289

https://twitter.com/theduskykitchen/status/1627816336930881537