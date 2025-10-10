placeholder
Powstanie Minecraft 2. Znamy datę premiery filmu

Po raz kolejny przyjdzie nam wkroczyć do klockowego świata w formie filmu. Zapowiedziano sequel hitowej adaptacji Minecrafta. Choć wiele nie wiadomo o kontynuacji, znamy datę premiery.
Tomasz Hudyga
Filmowy Minecraft okazał się ogromnym hitem dla wytwórni Warner Bros. i Legendary, więc nikogo nie zdziwiło, że wkrótce po premierze pojawiły się plany kontynuacji. Teraz potwierdzono, że Minecraft 2 trafi do kin 23 lipca 2027 roku – dokładnie tego samego dnia, kiedy zadebiutuje sequel pełnometrażowych Simpsonów.

Minecraft 2 - plakat

Jared Hess powróci jako reżyser i współautor scenariusza, nad którym pracuje razem z Chrisem Gallettą, scenarzystą pierwszej części. Choć obsada nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, zakłada się, że Jack Black i Jason Momoa ponownie wcielą się w główne role. Nie wiadomo czy w kolejnym filmie powrócą Emma Myers, Jennifer Coollidge, Danielle Brooks, czy Sebastian Eugene Hansen.

Rodzinna przygodówka zarobiła na całym świecie około 958 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 150 milionów, co czyni ją drugą najbardziej dochodową adaptacją gry wideo w historii, tuż za Super Mario Bros. Movie.

Zapowiedź zgrywa się także z ogłoszeniem nowej aktualizacji do klasycznej gry, która ma wprowadzić do klockowego świata epokę brązu. Najnowszy update pozwoli na tworzenie małych miedzianych robotów, które pomogą graczom w przenoszeniu surowców.

 

Źródło: comicbookmovie.com

