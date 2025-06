Film Minecraft już w tym miesiącu w streamingu! Kiedy premiera?

foto. materiały prasowe

Minecraft: Film okazał się ogromnym sukcesem w naszym kraju - zaliczył on najlepsze otwarcie od 1989 roku, a w kinach obejrzało go ponad 2,8 mln widzów. Teraz będzie można nadrobić tą produkcję - lub obejrzeć ją ponownie! - w domowym zaciszu, w ramach subskrypcji jednej z wiodących platform streamingowych.

Minecraft: Film - premiera w streamingu

Minecraft: Film zadebiutuje na HBO Max już w tym miesiącu - a konkretnie 20 czerwca. Informację potwierdził polski oddział Warner Bros Discovery.

Minecraft: Film – fabuła

Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) oraz Dawn (Danielle Brooks) zostają wciągnięci do tajemniczego portalu prowadzącego do Nadziemia. Podczas pobytu trafiają na genialnego rzemieślnika, Steve'a (Jack Black) i podejmują się wyzwania, by odzyskać swoje unikalne cechy i wrócić do prawdziwego świata. Podczas tej podróży poznają wiele nowych postaci znanych z gry.