Najlepsze miniseriale wszech czasów - ranking. Totalne dzieła w kilku odcinkach

Ograniczony czas i krótka, zwięzła fabuła sprawiają, że miniseriale wybijają się na tle przydługich tasiemców. O tych produkcjach było głośno.
Kamila Markowska
ranking 
lista miniseriale
Czarnobyl fot. materiały prasowe
Choć mogłoby się wydawać, że narzucone ramy czasowe są raczej ograniczeniem niż szansą na zbudowanie ciekawej historii, twórcy serialowi wielokrotnie dowodzili, że jest inaczej. Powstało wiele intrygujących tworów, które na stałe wpisały się w grono produkcji odcinkowych wywołujących wielkie emocje - o których po prostu głośno się mówiło.

Projekt zamknięty w zaledwie jednym sezonie niesie w sobie potencjał, o jakim trudno myśleć w przypadku rozciągniętych fabuł na wiele odsłon. Z powodu ograniczonej liczby odcinków miniseriale skupiają się na rozwoju wątków i bohaterów, angażując widza w sposób, na który długie historie nie zawsze mogą sobie pozwolić. W tym wszystkim jest coś przyciągającego, zwłaszcza że emocje oddziałują szybciej i często w bardziej dosadny sposób.

Patrząc wstecz na odległe i bliższe dekady, śmiało można stwierdzić, że powstało wiele miniseriali zasługujących na wyróżnienie. W tej galerii znajdziecie zbiór najlepszych z nich — produkcji, które wciągały przed ekrany zwykłych widzów i jednoczyły krytyków. 

Najlepsze miniseriale wszech czasów - ranking

15. Generation Kill: Czas wojny (2008)

15. Generation Kill: Czas wojny (2008)
fot. materiały prasowe
Źródło: collider.com

Kamila Markowska
ranking 
lista miniseriale
