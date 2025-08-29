Przeczytaj w weekend
Minuta ciszy ze zwiastunem 2. sezonu. Co czeka Mietka Zasadę?

Serial Minuta Ciszy otrzymał zwiastun 2. sezonu, oraz datę premiery na Canal+. ZObacz co dalej czeka listonasza, który został grabarzem.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Minuta Ciszy foto. materiały prasowe
2. sezon serialu Minuta ciszy już wkrótce pojawi się na Canal+, ale po drodze można zobaczyć zwiastun nowego sezonu. Co tym razem czeka listonosza-grabarza i jego rodzinę, gdy na horyzoncie pojawia się nowy problem, który zagraża zarówno Mietkowi jak i jego rywalowi?

Karolina Bruchnicka opowiada nam o serialu Minuta Ciszy [WYWIAD VIDEO]

Minuta ciszy - zwiastun 2. sezonu

W Bożej Woli śmierć okazuje się jedynie początkiem historii. Po dramatycznym finale pierwszego sezonu, pełnym skandalu i zamachu, dawni rywale – Mietek Zasada (Robert Więckiewicz) i Jacek Wieczny (Piotr Rogucki) – zmuszeni są połączyć siły, aby przetrwać. Tymczasem na ich teren wkracza bezwzględny Jerzy Pazera (Grzegorz Wolf), który konsekwentnie dąży do przejęcia ich biznesów. Niespodziewanie los daje mu szansę, gdy nowym proboszczem w Bożej Woli zostaje jego pasierb, Łukasz Wieczór (Kamil Szeptycki). Pazera, wspierany przez swoją partnerkę Wandę (Dorota Segda) – matkę księdza i właścicielkę krematorium – rozbudowuje rodzinne imperium, m.in. kupując lokalny dom weselny. Stopniowo przejmuje kontrolę nad okolicą, skutecznie pozbawiając zleceń zarówno Zasadę, jak i Wiecznego.

Na ekran powrócą znani bohaterowie, grani przez Roberta Więckiewicza, Piotra Roguckiego, Grzegorza Wolfa, Aleksandrę Konieczną, Aleksandrę Popławską, Karolinę Bruchnicką, Adama Bobika, Tomasza Drabka, Wojciecha Skibińskiego, Mikołaja Chroboczka i Martę Ścisłowicz. Do obsady dołączyli Kamil Szeptycki, Kinga Jasik i Dorota Segda.
Za nową odsłonę serialu Minuta ciszy odpowiadają twórcy pierwszego sezonu – reżyser Jacek Lusiński wraz ze współscenarzystą Szymonem Augustyniakiem. Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki, scenografii Magda Marszałek, kostiumów Małgorzata Zacharska, charakteryzacji Marcin Rodak, montażu Jarosław Barzan, a muzyki Paweł Lucewicz. Producentami są Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak z Canal+ oraz Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham i Piotr Walter z Aurum Film.

Nowy sezon Minuty ciszy będzie można oglądać na Canal+ od 12 września 2025 roku.

Minuta ciszy - zdjęcia z 2. sezonu

Minuta Ciszy

Minuta Ciszy
fot. Przemek Pączkowski
Źródło: media.pl.canalplus.com

