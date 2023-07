Minx - zwiastun 2. sezonu dla dorosłych. Powrót magazynu erotycznego z LA

fot. materiały prasowe

Z okazji Międzynarodowego Dnia Nagości wypuszczono zwiastun red band 2. sezonu Minx. Serial podejmuje kontrowersyjną tematykę erotyki w latach 70. w Los Angeles. Został przejęty przez telewizję Starz po nagłym skasowaniu przez HBO Max, mimo wcześniejszego ogłoszenia kontynuacji serialu.

Zobaczcie zwiastun poniżej (tylko dla osób pełnoletnich).

Minx - fabuła 2. sezonu

Sezon 2. przynosi znaczące zmiany, gdy Doug i Joyce sprzedają Bottom Dollae emerytowanemu magnatowi żeglugowemu, co prowadzi do nowego komercyjnego sukcesu Minx. Wraz z pojawieniem się nowego przywództwa, Doug zmaga się z utrzymaniem kontroli nad Bottom Dollar, podczas gdy Joyce, wspinając się na kolejne szczeble gwiazdorskiej kariery, zaczyna odchodzić od swoich fundamentalnych przekonań. Gdy odmieńcy z Bottom Dollar zostają wepchnięci do mainstreama, stają w obliczu introspekcji i zaczynają kwestionować swoją ewoluującą tożsamość oraz prawdziwe pragnienia pośród tego nowo odkrytego triumfu.

Minx - obsada, premiera

W sezonie 2. powraca stały skład: Ophelia Lovibond i Jake Johnson, wraz z Idarą Victor, Jessicą Lowe, Oscarem Montoyą i Lennonem Perham. Pojawi się także Elizabeth Perkins.

Minx sezon 2. - premiera światowa już 21 lipca 2023 roku.