Mission: Impossible 8 - Tom Cruise siedzi na skrzydle samolotu. Zdjęcia z planu

fot. youtube.com/Paramount Pictures

We wrześniu 2022 roku do kin wejdzie film Mission: Impossible 7, którego szczegóły fabularne nie są znane. Rok później zadebiutuje kolejna odsłona, która obecnie realizowana jest na planie, a chodzi oczywiście o Mission: Impossible 8. Reżyser produkcji, Christopher McQuarrie zdradził jakiś czas temu, że w ósmej części zobaczymy jedną scenę, która mocniej go przerażała od tego, co zrobiono na planie siódemki. Czy chodzi o aktora siedzącego na skrzydle samolotu?

Tom Cruise zauważony został podczas realizowania sceny w Duxford. W trakcie niej, 59-letni aktor siedział na skrzydle bojowego samolotu stylizowanego na model sprzed 80 lat. Świadkowie zdarzenia mówią, że aktor wstał z miejsca siedzącego i przeniósł się na skrzydło. Wykonywano podczas tej sceny liczne skoki i akrobacje, co miało robić ogromne wrażenie. Zobaczcie zdjęcia:

https://twitter.com/TCNews62/status/1464306627201441800

Zobacz także:

Film trafi do kin 7 lipca 2023 roku.