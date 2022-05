Mission: Impossible 7 - data premiery zwiastuna oficjalnie potwierdzona!

Fot. Materiały prasowe/comicbookmovie.com

Mission: Impossible 7 wyświetlany w kinach pod tytułem Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 doczeka się zwiastuna w maju 2022 roku. Simon Pegg, który gra jedną z ról, potwierdził, że będzie on dołączony do pokazów filmu Top Gun: Maverick. To widowisko Toma Cruise'a wchodzi na ekrany 27 maja, więc najpewniej w okolicach tej daty trailer zadebiutuje też w sieci.

Mission: Impossible 7 - szczegóły

Prace na planie zakończyły się we wrześniu 2021 roku, ale etap postprodukcji wciąż trwa, więc Tom Cruise i Christopher McQuarrie wciąż dopracowują swój film.

Teaser pokazano podczas Cinemacon i zebrani byli zachwyceni. Z niego dowiadujemy się, że nowa postać grana przez Hayley Atwell jest sojuszniczką Ethana Hunta. Są sceny, w których razem uciekają podczas pościgu samochodowego. Isla Faust do tego walczy z nowym złoczyńcą (Esai Morales) na... miecze. Teaser kończy się popisem kaskaderskim, w którym Cruise motocyklem zjeżdża z klifu. Tak jak widzieliśmy w filmikach z planu. Szczegóły fabuły nie są znane, a trailer zbytnio jej nie nakreśla.

Zobacz także:

W obsadzie są także Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson., Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes i Henry Czerny.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - premiera 14 lipca 2023 roku. Natomiast Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two pojawi się 28 czerwca 2024 roku.