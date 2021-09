Mission: Impossible 7 - nowe wideo z planu. Tom Cruise skacze z helikoptera!

Fot. Materiały prasowe/comicbookmovie.com

Mission: Impossible 7 to kolejna część popularnej serii, w której Tom Cruise stanie naprzeciwko groźnych przeciwników i dostarczy nam niezapomnianych popisów kaskaderskich. Aktor został przyłapany na podczas kręcenia kolejnej szalonej sekwencji powietrznej, w której skacze z helikoptera, co na pewno będzie jedną z wielu popisowych scen w filmie. Tom Cruise według Daily Mail UK wykonał ją cztery razy, co wydaje się niewielką liczbą w stosunku do 13 tysięcy skoków motocyklem, których podjął się w ramach przygotowania do roli, czego dowiedzieliśmy się na CinemaConie. Poniżej można obejrzeć materiał wideo, jak i nowe zdjęcia z planu.

Mission: Impossible 7 - popis kaskaderski Toma Cruise'a

Mission: Impossible 7 - nowe zdjęcia z planu

Szczegóły fabuły nie są jeszcze znane. W obsadzie znajdują się tacy aktorzy jak: Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Shea Whigham, Pom Klementieff i Esai Morales.

https://twitter.com/TomCruiseNews4/status/1435996435955265538

https://twitter.com/BBCNews/status/1436013310726529028

Mission: Impossible 7 - obsada i materiały promocyjne

Hayley Atwell, Pom Klementieff i Simon Pegg potwierdzili za pomocą swoich kont społecznościowych, że zakończyli kręcenie filmu. Wygląda więc na to, że Tom Cruise, Ving Rhames i Esai Morales mogą być jedynymi członkami obsady, którzy są na planie.

Mission: Impossible 7

Mission: Impossible 7 - premiera filmu w USA została zaplanowana na 27 maja 2022 roku.