Mission: Impossible 7 - to wideo zdumiewa. Tak kręcono epicką scenę z pociągiem!

Pamiętamy głośną sprawę sceny z mostem i pociągiem, którą twórcy filmu Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 chcieli pierwotnie nakręcić w Polsce. Nie udało się z różnych przyczyn i ostatecznie filmowano ją w Norwegii. W nowym wideo o kulisach tej sceny widzimy, że przede wszystkim twórcy... zbudowali cały pociąg z wagonami, aby potem go totalnie rozwalić. Do tego nakręcono scenę walki na dachu pociągu, który naprawdę jechał. Nowe wideo o kulisach widowiska pokazuje, jak epicka to będzie scena.

Mission: Impossible 7 - kulisy

Mission: Impossible 7 - opis fabuły

Tak prezentuje się opis wg dystrybutora:

Ethan Hunt (Tom Cruise) i jego zespół IMF rozpoczynają swoją najniebezpieczniejszą misję. Są na tropie nowej, przerażającej broni, która zagraża ludzkości. Muszą zdążyć zanim broń wpadnie w niepowołane ręce. Stawką jest kontrola nad przyszłością i losami świata. Kiedy mroczne siły z przeszłości Ethana zbliżają się, rozpoczyna się śmiertelny wyścig dookoła globu. W obliczu tajemniczego, wszechpotężnego wroga Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie ma większego znaczenia niż jego misja – nawet życie tych, na których mu najbardziej zależy.

Mission: Impossible 7 - premiera 14 lipca 2023 roku.

