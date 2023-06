Mission: Impossible - dlaczego Dead Reckoning podzielono na 2 części? Najlepsze otwarcie serii w box office?

Paramount

Premiera filmu Mission: Impossible 7 zbliża się wielkimi krokami - w sieci pojawiły się właśnie pierwsze prognozy box office. Jak ocenia Hollywood Reporter, produkcja powinna zebrać na północnoamerykańskim rynku 90 mln USD w trakcie pierwszych 5 dni wyświetlania w kinach i ok. 65 mln USD w sam weekend otwarcia. Jeśli szacunki znajdą pokrycie w rzeczywistości, będzie to najlepsze otwarcie całej franczyzy; jak do tej pory liderem na tym polu jest Mission: Impossible – Fallout, które w czasie premierowego weekendu wygenerowało w USA i Kanadzie wpływy rzędu 61,7 mln USD.

Reżyser i zarazem scenarzysta nadchodzącej opowieści, Christopher McQuarrie, wyjawia powód, dla którego zdecydowano się rozbić Dead Reckoning na dwie części:

Mission: Impossible – Rogue Nation Cóż, wyciągnęliśmy wnioski po Falloucie. W tę produkcję włożyliśmy postacie, emocje i wiele innych, często nieoczekiwanych rzeczy, które odkryliśmy w trakcie prac nad filmem. Później wiedziałem, że chcę poszerzyć obsadę, dać postaciom więcej czasu; siłą rzeczy robiliśmy coś, co było większe i dłuższe niż Fallout. W pewnym momencie stwierdziłem: "Po co w ogóle z tym walczymy? Dlaczego staramy się to wszystko ścisnąć w obrębie dwóch godzin? Podzielmy historię na pół i zróbmy dwa filmy". To było racjonalne posunięcie.

Z kolei Pom Klementieff zdradziła, że w trakcie prac nad jedną ze scen Tom Cruise odmówił uderzenia jej w brzuch:

Ciągle mu powtarzałam, żeby mnie po prostu kopnął - pokazywałam nawet miejsce. Napinałam mięśnie brzucha i mówiłam do niego: "Zrób to". A on ciągle odpowiadał: "Nie, nie, nie, nie". Na koniec dodałam, że to kopnięcie mi pomoże! Ale i tak tego nie zrobił.

Tom Cruise - popisy kaskaderskie, w trakcie których był bliski utraty życia

W filmie Top Gun Tom Cruise prawie stracił życie. W czasie tragicznej sceny śmierci Gosse'a także Cruise był jej bliski, gdy jego spadochron nabrał wody i mógł z łatwością pociągnąć go w głębinę. Aktora ocalił jeden z płetwonurków, który wyskoczył z helikoptera i odciął spadochron od Cruise'a tuż przed zatonięciem.

Film Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 wejdzie na ekrany polskich kin 14 lipca.