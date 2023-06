Mission: Impossible 7 - nie tylko Marcin Dorociński. W obsadzie jeszcze jeden Polak!

fot. materiały prasowe

Polski aktor Mateusz Malecki ujawnił na Instagranie, że wystąpił w filmie Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1. Oznacza to, że obok Marcina Dorocińskiego mamy drugiego polskiego aktora w hollywoodzkiej superprodukcji. Malecki podzielił się fotką z premiery widowiska dla obsady i ekipy, która odbyła się w Londynie.

Mission: Impossible 7 - Polacy w obsadzie

Malecki tak napisał na Instagramie:

- Kiedy otrzymałem telefon, nie wierzyłem, że ciężka praca, dyscyplina, samorozwój i poświęcenie w końcu przyniosły taki efekt.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Mateusz / Matt Malecki (@matt_malecki)

Mateusz Malecki - filmy i seriale

Aktor występował w takich serialach jak Belfer, Chyłka - Kasacja, Ludzie i bogowie, BrzydUla czy Klangor. Grał też w takich filmach jak 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy i Najmro. Kocha, kradnie, szanuje.

W rozmowie z portalem WP.pl tak skomentował tak swój angaż:

- Do Mission Impossible trafiłem jak do każdej innej produkcji. Nagrałem casting, wysłałem go i udało mi się wygrać. Jednak do końca nie byłem pewny, do jakiego projektu staram się o rolę. Dopiero na etapie przymiarek czy transportu zacząłem się domyślać, o jaką produkcję może chodzić.

Mission: Impossible 7 - premiera 14 lipca 2023 roku w kinach.