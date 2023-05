MIssion: Impossible 7 - kolejny wyczyn kaskaderski ujawniony. Tom Cruise na dachu pędzącego pociągu

fot. EW.com

Magazyn Empire opublikował zdjęcie i szczegóły kolejnego popisu kaskaderskiego Toma Cruise'a z filmu Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1. Tym razem Tom Cruise nakręcił trzymającą w napięciu walkę na dachu... pędzącego pociągu!

Mission: Impossible 7 - popis kaskaderski

Christopher McQuarrie, czyli reżyser i scenarzysta widowiska tłumaczy, że Tom Cruise walczy w tej scenie z postacią graną przez Esaia Moralesa. Obaj biorą udział w tej scenie, a wszystko jest stosownie zabezpieczone. To nie zmienia faktu, że nadal scena jest kręcona na dachu prawdziwego pędzącego pociągu. Rozmowa z reżyserem miała miejsce w 2021 roku na planie widowiska.

- Robimy film, w którym jest scena, jakiej współcześnie już nie kręci się w sposób praktyczny i nie robiło się tego od dawna. Jak przy większości scen w serii Mission: Impossible, jeśli byśmy wiedzieli, jakie to wyzwanie zanim zaczęliśmy, nigdy byśmy tego nie zrobili.

Pierwsze zdjęcie pochodzi z tej sceny!

Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 1

Dodaje, że jest wiele filmów akcji opartych na tym, by wywoływać wizualnie podziw. Jednak on ma do tego inne podejście.

- Dla mnie podziw to coś w rodzaju przyprawy, a nie główne danie. Mam aktora, który zjedzie motocyklem z klifu. Trudną częścią jest to, że muszę sprawić, aby widzów to obchodziło.

Poza dwoma wspomnianymi popisami mamy zobaczyć jeszcze niesamowity pościg za sterami żółtego Fiata 500, strzelaninę na pustyni oraz Rebekę Ferguson w walce na miecze.

Mission: Impossible 7 - premiera w lipcu 2023 roku w kinach.