Mission: Impossible 7 mogło być zbyt podobne do Władcy Pierścieni. Co dokładnie usunięto z filmu?

Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 to już 7. część o szpiegu Ethanie Huncie, który staje do pojedynku ze sztuczną inteligencją. Okazuje się, że Byt mógł stać się upodobniony do wątku z Władcy Pierścieni. Reżyser Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie, zdradził, co dokładniej usunął ze swojego filmu, aby uniknąć zbieżności z trylogią Petera Jacksona.

Mission: Impossible 7 - reżyser o możliwym podobieństwie do Władcy Pierścieni

W wywiadzie dla Empire, McQuarrie przyznał, że podczas pokazu testowa widownia porównywała Byt do oka Saurona z Władcy Pierścieni. Najprawdopodobniej było to spowodowane przez oryginalną kolorystykę Bytu.

- Najpierw Byt był czerwony. I został on odzwierciedlony przez poruszające się oko. Jak się okazało, na pokazie dla przyjaciół i rodziny ludzie porównywali go do oka Saurona. Pomyślałem: "Cóż, nie, nie przypomina go, ponieważ oko Saurona się nie porusza". Ale i tak postanowiłem zmienić kolor oka z czerwonego na niebieskie. Wydobyłem błękit z całego białego widma tych projekcji. I odtąd Byt był wszędzie.

Co ciekawe, pierwszy wygląd Bytu można nadal zobaczyć w większości zwiastunów Mission: Impossible 7 jako część końcowej planszy tekstowej. Pomarańczowo-czerwony projekt z pewnością przypomina oko Saurona z trylogii Petera Jacksona. Oczywiście w praktyce Byt, jak i oko Saurona są kompletnie różne od siebie, ale sprawują podobną funkcję w swoich historiach. Oko Saurona obserwuje Śródziemie, tak jak Byt może podłączyć się do dowolnej kamery, aby patrzeć na czyny Ethana.