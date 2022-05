Mission: Impossible 7 - zwiastun w sieci. Ależ popisy kaskaderskie Toma Cruise'a!

fot. materiały prasowe

Mission: Impossible 7, czyli Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 to pierwsza część większej historii, która zostanie opowiedziana na przestrzeni dwóch filmów. Zwiastun pokazuje po raz pierwszy z czym mamy do czynienia, bo do tej pory Paramount Pictures nie opublikował opisu fabuły ani żadnych szczegółów. Wiemy natomiast, że film ma kończyć się cliffhangerem, czyli akcja zostanie urwana, gdy napięcie będzie sięgać zenitu, a na odpowiedzi na pytania będziemy musieli poczekać rok do premiery części 2.

Mission: Impossible 7 - zwiastun

Zobaczcie i oceńcie, jak prezentuje się pierwszy zwiastun widowiska. Są polskie napisy.

Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1

Zgodnie z zapowiedziami Tom Cruise ponownie szaleje z zaskakującymi popisami kaskaderskimi, na jakie może sobie pozwolić, bo jest też głównym producentem widowiska. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Christopher McQuarrie. Główną rolę gra Tom Cruise, a z ważnych nowych ról warto wyróżnić Hayley Atwell oraz Esaia Moralesa w roli głównego czarnego charakteru historii.

W obsadzie są także Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson., Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes i Henry Czerny.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - premiera 14 lipca 2023 roku.