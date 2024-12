Mission: Impossible 8 będzie specjalny kubełek na popcorn. Kino zapowiada

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Dyrektor zajmujący się jedzeniem i napojami w amerykańskiej sieci kin AMC, Rob Bennett, wyjawił, że film Mission: Impossible: The Final Reckoning będzie miał specjalny kubełek na popcorn. Zostanie on zaprojektowany osobiście przez Toma Cruise'a. Na razie szczegóły pozostają tajemnicą, ale według Bennetta pomysł Cruise'a perfekcyjnie pasuje do serii Mission: Impossible.

Nie jest zaskoczeniem taka aktywność gwiazdy Hollywood, ponieważ Cruise jest znany jako propagator doświadczania filmów w kinach. Najprawdopodobniej jego projekt będzie czymś wyjątkowym.

Zobacz także: