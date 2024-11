Glen Powell zastąpi Toma Cruise'a w serii Mission: Impossible? "Moja mama nigdy by mi na to nie pozwoliła"

fot. Paramount pictures

Niedawno miała miejsce w sieci premiera pierwszego zwiastuna do kolejnej, prawdopodobnie finałowej części serii Mission: Impossible. Niedługo później w sieci pojawiły się plotki mówiące o tym, że Tom Cruise w końcu zdał sobie sprawę z tego, że nie może wiecznie przewodzić hitowej serii filmów szpiegowskich i jest tylko człowiekiem. Wedle plotek miałby on jednak pobłogosławić Glena Powella, wschodzącą gwiazdę Hollywood, którego w tym roku oglądaliśmy m.in. w Twisters, Hit Man czy Tylko nie ty, a który z Cruisem wystąpił przy okazji Top Gun: Maverick.

Glen Powell postanowił odnieść się do tych plotek. W rozmowie z korespondentem ESPN powiedział żartobliwie:

Moja mama nigdy by mi na to nie pozwoliła. To najgorsza robota jaka istnieje i każdy o tym wie. To dosłownie śmiertelna pułapka.

Aktorowi chodzi oczywiście o coraz to bardziej ryzykowne i imponujące popisy kaskaderskie, których z filmu na film podejmował i nadal podejmuje się Tom Cruise. Nie jest mu to jednak obce, bo sam skłania się do samodzielnego wykonywania akcji na planie bez korzystania z dublerów i kaskaderów.

Warto też wspomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy seria Mission: Impossible poszukuje ewentualnego następcy Ethana Hunta, w którego przez dekady wcielał się Tom Cruise. Podobne plany pojawiły się przy okazji postaci granej przez Jeremy'ego Rennera, o czym on sam mówił. Do przekazania pałeczki jednak nadal nie doszło, a Tom Cruise na razie nie przestaje biegać, latać i skakać.

