Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One online. Dzis premiera w VOD w Polsce - gdzie oglądać?

Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 to siódma cześć przygód Ethan Hunt i jego zespołu. Seria szybko zyskała sympatię widzów na całym świecie i stała się oczkiem w głowie Toma Cruisa, który na jej palnie realizuje swoje najskryte marzenia jeśli chodzi o sceny akcji. Nie musimy chyba przypominać, że większość z nich (jak nie wszystkie) wykonuje sam. W najnowszej części do obsady dołączył również Marcin Dorociński. Nie jest to może wielka rola, ale znacząca i jest powodem do dumy nie tylko dla samego aktora ale także dla nas jako widzów.

Mission: Impossible: Dead Reckoning Part One online - platformy i ceny

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One jest dostępny od 19 października w trzech platformach, w których możemy go zakupić.

iTunes - jest jedynie opcja zakupu. Cena 54,99 zł.

Rakuten - za zakup wersji cyfrowej w 4K zapłacimy 54,99 zł.

Prime Video - w sklepie dołączonym do platformy Prime Video jest dostępna opcja zakupu w cenie 54,99 zł.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - opis fabuły

Ethan Hunt (Tom Cruise) i jego zespół IMF wyruszają na najbardziej niebezpieczną misję, by wyśledzić przerażającą nową broń, która zagraża całej ludzkości, zanim wpadnie w niepowołane ręce. Gdy ważą się losy świata, rozpoczyna się śmiertelny wyścig dookoła globu. W obliczu tajemniczego, wszechpotężnego wroga Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie może być ważniejsze od jego misji - nawet życie tych, na których najbardziej mu zależy.