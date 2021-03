Mitchellowie kontra maszyny - zwiastun animacji od duetu producentów Lord-Miller

Netflix

Mitchellowie kontra maszyny (animacja znana wcześniej jako Połączeni), to nowy film produkowany przez Phila Lorda i Chrisa Millera. Sony Pictures w marcu 2020 roku zaprezentowało zwiastun filmu animowanego zatytułowanego Połączeni. Ostatecznie zmieniono tytuł na Mitchellowie kontra maszyny oraz sprzedano prawa do filmu platformie Netflix za kwotę 100 mln dolarów. Teraz otrzymaliśmy pierwszy zwiastun nowego filmu animowanego, który trafi do oferty Netflixa 30 kwietnia.

Nietypowa i nieco dysfunkcyjna rodzina rusza w podróż, którą przerywa… apokaliptyczny bunt robotów. Wkrótce okazuje się, że nasi bohaterowie są ostatnią nadzieją ludzkości. Za produkcję odpowiadają reżyser Mike Rianda (Wodogrzmoty Małe) oraz producenci Phil Lord i Christopher Miller (Spider-Man Uniwersum, LEGO: Przygoda). Zobaczcie:

W oryginalnej obsadzie głosowej są: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Erica Andre oraz Olivia Colman. W polskim dubbingu udział wzięli: Grzegorz Pawlak, Barbara Kałużna, Wojciech Stolorz, Kamil Pruban, Lena Schimscheiner, Michał Podsiadło, Natalia Kujawa, Maciej Kosmala, Przemysław Wyszyński i Magdalena Wasylik.