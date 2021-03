Netflix - w którym kraju użytkownicy korzystają z platformy najwięcej czasu?

fot. Netflix

Pod koniec 2020 roku Netflix przekroczył próg 200 milionów płatnych członkostw, co oznacza, że ​​2,7 procent światowej populacji płaci za konto na platformie. Firma Comparitech przeprowadziła badanie za pomocą swojego narzędzia Time Spent Streaming. Dokonano go opierając się na 24 796 historiach oglądania w serwisie Netflix. Według badania od momentu założenia konta przeciętny użytkownik spędził 67 796 minut na oglądania Netflixa (co odpowiada 1130 godzinom lub 47 dniom), z tego 11 824 minut na oglądania filmów na platformie i 55 972 minut na oglądania seriali w serwisie. Polski użytkownik spędza na Netfliksie średnio 44 dni.

Według statystyk mieszkańcy Ameryki Południowej przeglądają najwięcej treści Netflixa. Jednak jest jeden kraj, który jest prawdziwym królem. To Peru. Peruwiańczycy spędzili średnio 115 300 minut na Netfliksie. Odpowiada to 1922 godzinom lub 80 dniom. To o 52 procent więcej niż wynosi średni wynik. Na drugim końcu skali są Słowacy, którzy konsumowali o 65 procent mniej niż przeciętny użytkownik Netflixa. Oglądali treści średnio przez 34 716 minut, czyli spędzili ponad 1300 godzin (prawie 56 dni) mniej niż Peruwiańczycy.

Chilijczycy obejrzeli najwięcej minut seriali, średnio 95 641, co stanowi ponad 89 procent ich ogólnego użytkowania serwisu. Natomiast Peruwiańczycy spędzają średnio najwięcej minut na oglądaniu filmów, czyli 33 648. Poniżej przedstawiamy galerię z dwudziestką krajów, z których użytkownicy spędzają średnio najwięcej czasu na Netfliksie.

20. Portugalia - 71 036 minut (60 968 seriale, 10 068 filmy)