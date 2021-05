Najfajniejsza broń w komiksach? Mjolnir właśnie zyskał konkurencję

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Informowaliśmy Was już o wyjątkowych, kosmicznych przygodach Bety Ray Billa w samodzielnej serii poświęconej temu bohaterowi. Przypomnijmy, że wybrał się on do Muspelheimu, a w wędrówce towarzyszyli mu Skurge, Pip the Troll i wierny statek, Skuttlebutt. Celem tej misji było wykradzenie Surturowi jego miecza, Zmierzchu. Koniec końców protagonista faktycznie wszedł w posiadanie nowej broni, jednak nie takiej, której się spodziewał.

W czasie przechodzenia do innego wymiaru Skuttlebutt nieoczekiwanie przybrał humanoidalną postać. Jakby tego było mało, w późniejszej, poruszającej scenie statek stwierdził, że przygotował dla Bety Ray Billa broń - jego powłoka przepołowiła się, a w środku ukazał się topór bitewny.

Wiemy, że jest on wykonany z polikarbonowej, nanitowej stali; co więcej, otwory wylotowe umożliwiają broni swobodny lat, dzięki czemu dziesiątkuje ona armię wroga. Sami spójrzcie:

Beta Ray Bill #3 - plansze

Warto zauważyć, że wątek broni ma istotne znaczenie w komiksowej historii Bety Ray Billa. Wcześniej dzierżył on w swoich dłoniach zarówno Mjolnira, jak i Stormbreakera.