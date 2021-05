Superman '78 - osadzony w świecie filmu komiks pokaże Brainiaca. Wygląda jak David Bowie

DC

Zbliża się premiera komiksów Superman '78 i Batman '89, których akcja zostanie osadzona w tym samym świecie, co słynnych filmów Richarda Donnera i Tima Burtona. Do sieci w końcu trafiły okładki pierwszych odsłon serii. Jak się okazuje, w tej poświęconej Człowiekowi ze Stali pojawi się ikoniczny złoczyńca Brainiac, który swoim wyglądem wielu komentatorom przypomina... Davida Bowiego.

Główna okładka poza antagonistą pokazuje Lois Lane i Lexa Luthora w interpretacjach odpowiednio Margot Kidder i Gene'a Hackmana. Z kolei wersja alternatywna przedstawia Supermana patrzącego na kryształ pamięci w Fortecy Samotności - w odbiciu światła także widoczny jest Brainiac. Spójrzcie sami:

Superman '78 #1 - okładka

Oto opis fabuły pierwszego zeszytu Supermana '78:

Komiks przedstawi zupełnie nową przygodę osadzoną w świecie uwielbianego filmu. Piękny, słoneczny dzień w Metropolis zostanie przerwany przez rozbicie się tajemniczego dronu w mieście, co doprowadzi do prawdziwego spustoszenia. To wygląda na zadanie dla Supermana! Skąd jednak przybyło to metalowe zagrożenie? Jaki jest jego cel? I kim jest Brainiac?

Superman '78 #1 zadebiutuje w USA 24 sierpnia. Najprawdopodobniej już wcześniej historia ta pojawi się na platformie DC Universe Infinite w wersji cyfrowej.