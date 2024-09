Wystartował festiwal Młode Horyzonty! W których miastach można wziąć udział w wydarzeniu?

fot. materiały prasowe

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty to kolejna odsłona największego wydarzenia dla młodych i dorastających widzów, która odbędzie się w formule hybrydowej. Stacjonarna edycja festiwalu Młode Horyzonty rozpocznie się 28 września i potrwa do 6 października, a od 10 do 27 października na stronie https://festiwal.mlodehoryzonty.pl, gdzie znajduje się szczegółowy program wydarzenia.

W programie 11. edycji MFF Młode Horyzonty znajdzie się 15 zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo sekcji z aż 172 filmami aktorskimi, animowanymi i dokumentalnymi. Wydarzenie zainauguruje polska premiera filmu Fantastyczny Angelo. Całe wydarzenie zwieńczy uroczysta gala wręczenia nagród wraz z seansem Młody Sherlock Holmes z muzyką na żywo.

Fantastyczny Angelo - film otwarcia

Reżyser Persepolis Vincent Paronnaud i Alexis Ducord łączą siły w stworzonej z rozmachem i pełnej humoru produkcji. Historia opowiedziana dwiema różnymi technikami animacji zaczyna się od płaskiego kreskówkowego stylu – to fantazja Angelo, w której alter ego bohatera jest umięśnionym i nieznającym strachu poszukiwaczem przygód. Większość akcji rozgrywa się tu i teraz, a filmowa rzeczywistość jest przedstawiona barwną i dynamiczną animacją 3D.

W Fantastycznym Angelo śledzimy losy młodego chłopca podczas misji poszukiwania drogi do domu babci. Tytuł jest swego rodzaju hołdem dla niczym nieograniczonej sztuki animacji – wędrujemy przez magiczny las, baśniowe krainy i bezkres wyobraźni tytułowego bohatera. Film – napędzany zwariowanym tempem i podtrzymywany bogactwem światów oraz kreatywnością, która zręcznie wykorzystuje humor, archetypy z bajek i współczesne problemy – jest idealną propozycją nie tylko dla młodej widowni, ale także dorosłych.

Miasta, w których odbywa się festiwal Młode Horyzonty

Seanse w ramach festiwalu Młode Horyzonty odbędą się w 20 miastach z główną lokalizacją w Warszawie. Ogromna część programu zostanie zaprezentowana także we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty. Oto lista miast, w których odbywa się festiwal:

Warszawa (8 miejsc)

Wrocław

Gdańsk

Gdynia

Częstochowa

Białystok

Bydgoszcz

Elbląg

Gliwice

Katowice

Konin

Kraków

Lublin

Niepołomice

Opole

Poznań

Słupsk

Toruń

Wągrowiec

Zduńska Wola

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty - repertuar

W ramach Konkursu głównego widzowie zobaczą najciekawsze rodzime oraz międzynarodowe tytuły, spośród których zarówno jury, jak i publiczność wybiorą najlepszy film. Jurorzy ocenią również tytuły w Konkursie dokumentów i Konkursie filmowych odkryć. W tym ostatnim po raz kolejny głos zabierze także jury złożone z młodych miłośników filmu.

Ponadto młodzi widzowie będą mogli wybrać filmy z sekcji:

Królestwo anime

Focus na Koreę Południową

Między fiordami – filmy z Norwegii

Z nosem w książkach

Na sportowo

Gra w zielone

Kotki czy pieski

Krótkie historie

Coming of age

Nasza klasyka

Festiwalowi ulubieńcy

Nowe Horyzonty

Podczas 11. MFF Młode Horyzonty będą dostępne pokazy przyjazne sensorycznie.

Atrakcje towarzyszące festiwalowi

Zaproszeni artyści i edukatorzy poprowadzą zajęcia kreatywne, podczas których uczestnicy będą projektować plakaty filmowe, rysować komiksy, tworzyć animację, budować festiwalową rzeźbę. Repertuar został uzupełniony o spotkania z twórcami filmów i aktorami czy wstępy do filmów przygotowane przez filmoznawców, psychologów i dziennikarzy.

Na wielbicieli nowinek technologicznych będzie czekać cyfrowy plac zabaw MediaLab, który pozwoli poznać bliżej świat filmu, gier i wirtualnej rzeczywistości. Wśród atrakcji znajdzie się kontrolowana oddechem gra VR czy interaktywna instalacja do tworzenia animacji. W tym roku MediaLab będzie miał miejsce w warszawskim Nowym Teatrze i potrwa od 18 września do 6 października.

Projekcje filmów z sekcji Nowe Horyzonty będą opatrzone cyklem dyskusji przygotowanych we współpracy z partnerem – Newsweek Psychologia Nastolatka. Po filmach odbędą się spotkania z psycholożką Joanną Flis (autorką podcastu Madame Monday, a także książek: Współuzależnieni, Co ze mną nie tak? oraz Madame Monday – po dorosłemu) oraz z Aleksandrem Drzewieckim (współzałożycielem platformy Parenteen.pl, przewodniczącym rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, autorem książki Moje kochane, nastoletnie dziecko). Dyskusje moderować będą redaktor naczelna Newsweek Psychologia Iwona Zabielska-Stadnik oraz dziennikarz Przemysław Bollin.

Harmonogram seansów:

Milczenie Julie i spotkanie z Joanną Flis – Kinoteka, 1.10.2024, godz. 20.00

Naturalna dzikość serca i spotkanie z Aleksandrem Drzewieckim – Kinoteka, 3.10.2024, godz. 19.45

Jak zostałam perliczką i spotkanie z Joanną Flis – Kinoteka, 4.10.2024, godz. 20.00

W tym roku po raz pierwszy karnety festiwalowe można kupić na stronie https://festiwal.mlodehoryzonty.pl. Bilety na seanse stacjonarne – na stronie internetowej festiwalu, w kasach oraz na stronach WWW kin festiwalowych.

Zakupu pojedynczych dostępów oraz karnetów umożliwiających uczestnictwo w festiwalu online można dokonać poprzez podaną wyżej stronę internetową.