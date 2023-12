Młody James Bond? Plotka wskazuje na kolejnego aktora w wyścigu po rolę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Producenci serii o słynnym agencie 007 nie mają łatwego zadania w ostatnim czasie. Daniel Craig, mimo początkowej niechęci przy Casino Royale, został przez widzów pokochany, a zakończenie jego historii z tą postacią poruszyło serca. Od dawna trwają poszukiwania nowego odtwórcy tej ikonicznej roli. Pośród kandydatów wymieniano już takie nazwiska jak: Henry Cavill, Regé Jean-Page, Tom Hardy, James Norton, Idris Elba, Chiwetel Ejiofor, Cillian Murphy, Tom Hiddleston, Aaron Taylor-Johnson czy Richard Madden. Według nowej plotki do tego zaszczytnego grona może dołączyć kolejny aktor, najmłodszy z tej listy.

James Bond - Paul Mescal jako młody agent 007?

Według World of Reel, które podaje dalej raport The Sun, faworytem producentów do objęcia roli Jamesa Bonda jest Paul Mescal. To 27 letni, który rozgłos zyskał dzięki serialowi Normalni ludzie, później świetnie pokazał się w Aftersun, a niedawno otrzymał angaż do Gladiatora 2 od Ridleya Scotta, w którym wcieli się w główną rolę.

Aktor w 2020 roku odpowiadał już na pytanie o swoje chęci do zagrania tej postaci. Odpowiedział wtedy dość enigmatycznie:

Czy zagrałbym Bonda? Chyba? Nie wiem. Jeśli padłaby propozycja, to na pewno byśmy ją przedyskutowali.

Plotki o młodszym Bondzie w kolejnym filmie krążyły już od wielu lat i niejednokrotnie zostały obalone przez osoby powiązane z serią. Producent Michael G. Wilson stanowczo odrzucił taki pomysł. Zapewnił fanów, że nowy James Bond będzie mieć ponad 30 lat, zgodnie z wiekiem Daniela Craiga, gdy zaczynał jako agent 007. Z kolei Debbie McWilliams, wieloletnia reżyserka castingu do filmów z Jamesem z Bondem, w rozmowie z Radio Times zdradziła, że zwykle młodsi artyści nie mogą się odnaleźć w tej roli. Tak opowiedziała o castingu, na którym ostatecznie wybrano Daniela Craiga:

Kiedy zaczynaliśmy, było trochę inaczej. Przyjrzeliśmy się wielu młodszym aktorom. Moim zdaniem nie mieli dość powagi i doświadczenia, by się tego podjąć. To nie tylko rola, ale i ogromna odpowiedzialność.

James Bond - faworyci do roli wg. bukmacherów

