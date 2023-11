James Bond - kto powinien zagrać? Twórca komiksu o agencie 007 ma faworyta

materiały prasowe

Garth Ennis to jeden z bardziej docenianych i uznanych twórców komiksowych. Znamy go między innymi z popularnych The Boys. Obecnie tworzy on komiksowe przygody Jamesa Bonda dla wydawnictwa Dynamite. Rysunkami zajmie się Rapha Lobosco. Ich celem jest bycie wiernym temu, co Ian Fleming robił w swoich książkach. W jednej z rozmów na temat Ennisa zapytano o to, kogo widziałby w roli agenta 007.

James Bond - kto zagra?

Na razie producenci filmu nie podjęli decyzji odnośnie nowego odtwórcy agenta 007 ani tego, kto zajmie się realizacją. Natomiast sam Garth Ennis widziałby w tej roli Michaela Fassbendera, który od miesięcy pojawia się na liście kandydatów fanów i bukmacherów. Ennisa utwierdza w przekonaniu, że byłby świetnym Bondem jedna jego rola. Chodzi o film Bękarty wojny w reżyserii Quentina Tarantino.

James Bond: faworyci do roli - typy bukmacherów

Kto jeszcze znalazł się wśród kandydatów do roli Jamesa Bonda?