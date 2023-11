Młody Sheldon - serial zakończy się na 7. sezonie!

fot. CBS

Reklama

Serial komediowy Młody Sheldon, w którym w tytułowego bohatera wciela się Iain Armitage, dobiegnie końca w 2024 roku. Ostatni sezon będzie składać się z 14 epizodów. Premierę pierwszego zaplanowano na 15 lutego w amerykańskiej stacji CBS, a godzinny finał zostanie wyemitowany 16 maja.

Dla widzów ta informacja nie jest zaskoczeniem. Od jakiegoś czasu pojawiały się oznaki, że 7. seria będzie ostatnim, ponieważ historia zaczęła dobiegać do naturalnego końca, docierając do wydarzeń, do których odwoływano się w Teorii wielkiego podrywu. Poza tym jest to ostatni sezon z trzech, które zostały zamówione w 2021 roku.

Prezeska CBS Entertainment, Amy Reisenbach, wyjaśniła w oświadczeniu:

Jako prequel jednej z największych komedii, Młody Sheldon udowodnił, że piorun może uderzyć dwa razy. Wyróżniał się niezwykłą obsadą, w której czuliśmy się jak w rodzinie od pierwszej chwili, gdy zobaczyliśmy ich na ekranie, i ożywił bohaterów wyjątkowymi, szczerymi historiami, które od samego początku przyciągały widzów.

Następnie podziękowała producentom wykonawczym Chuckowi Lorre, Steve’owi Molaro i Steve’owi Hollandowi oraz całemu zespołowi scenarzystów i producentów. Dodała, że nie mogą się doczekać, jak rozwinie się ich ostatni sezon z odpowiednim zakończeniem oraz najlepszymi odcinkami, którymi będą mogli cieszyć się ich fani.

Młody Sheldon - wszystkie 6 sezonów można obejrzeć na platformie Netflix.

Młody Sheldon - zdjęcia

Young Sheldon – zdjęcie z serialu