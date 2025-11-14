2. sezon Strefy gangsterów w produkcji. Hitowy serial powraca

fot. Paramount+

Jedna z jego najnowszych produkcji Guya Ritchiego, hitowy gangsterski serial Strefa gangsterów, otrzymała ogromną aktualizację. Zgodnie z nowym wpisem na oficjalnym profilu serialu w serwisie X, sezon 2 oficjalnie wszedł w fazę produkcji. Ogłoszeniu towarzyszyła tablica klapsera wskazująca rozpoczęcie zdjęć 13 listopada. Start produkcji pokrywa się z wcześniejszymi informacjami o drugim sezonie. Pierwszy sezon uzyskał naprawdę dobry wynik, podobając się zarówno krytykom, jak i publiczności.

Strefa gangsterów - obsada, fabuła

Strefa gangsterów pochodzi od twórcy Dnia Szakala, Ronana Bennetta, a oba projekty okazały się wielkimi hitami. Brytyjski dramat kryminalny został stworzony dla Paramount+, a Guy Ritchie pełni w nim rolę producenta. Historia opowiada o konflikcie dwóch dużych kryminalnych imperiów, pomiędzy którymi zostaje postawiony protagonista Harry da Souza, grany przez Toma Hardy'ego. Serial pochwalić się może również wieloma znanymi nazwiskami, poza głównym aktorem. Występują w nim także Pierce Brosnan, Dame Helen Mirren, Paddy Considine, Toby Jones i Janet McTeer, oraz wielu innych.