Moda na sukces podbija sieć. Tak producenci rozwiązali scenę pocałunku w czasach koronawirusa

fot. materiały prasowe

Moda na sukces jak wszystkie opery mydlane stanęły przed wielkim wyzwaniem, gdy ogłoszono szczegóły reżimu sanitarnego związanego z pracą na planie w czasie pandemii koronawirusa. W końcu te produkcje są oparte na intymności i pocałunkach, a coś takiego w obecnej rzeczywistości nie jest możliwe.

Okazuje się, że twórcy popularnej Mody na sukces rozwiązali ten problem dość łatwo i nie musieli wprowadzać zmian w scenariuszu, tak jak robią to scenarzyści innych produkcji. Okazuje się, że gdy aktor całuje swoją serialową partnerkę, tak naprawdę pocałunek składa na ustach manekina. Wideo opublikowane na Twitterze dość wyraźne to pokazuje i klip szybko stał się hitem w mediach społecznościowych.

Zobaczcie sami:

Co ciekawe, w innym odcinku rozwiązano to zupełnie inaczej. Bradley Bell, producent wykonawczym Mody na sukces zdradził, że gdy postać grana przez Katrinę Bowden miała pocałować bohatera granego przez Darina Brooksa, rozwiązano to ustawieniem kamery. Podczas samej sceny widzimy jedynie tył głowy mężczyzny, którym w istocie był mąż Bowden. Potem z powrotem podmieniono go na aktora.