Meryl Streep w Opowieściach z Narnii! Jej rola wywoła burzę w sieci!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. 20th Century Fox

Reklama

Według Nexus Point News, które często podaje sprawdzone informacje, Meryl Streep negocjuje rolę Aslana w nowej ekranizacji Opowieści z Narnii. Oznaczałoby to, że aktorka użyczy głosu kultowej postaci, będącej w książkach C.S. Lewisa alegorią Jezusa, mentorem bohaterów i strażnikiem Narnii.

Jeśli informacja się potwierdzi, będzie to kontrowersyjna decyzja – do tej pory Aslan był zawsze grany przez mężczyzn. Nie wiadomo, co skłoniło reżyserkę i scenarzystkę do wyboru kobiecego głosu dla tej postaci, ale wiadomo jedno: to nie jest prima aprilis! Informacja pojawiła się 31 marca, co dodaje jej wiarygodności.

Meryl Streep – co robiła ostatnio?

W ostatnich latach Meryl Streep częściej występowała w serialach niż w filmach. Publiczność pokochała jej rolę Loretty w hicie Zbrodnie po sąsiedzku, a także doceniła jej występ w serialu Apple TV+ Ekstrapolacje.

Co wiemy o nowej ekranizacji Opowieści z Narnii?

Reżyserką i scenarzystką filmu jest Greta Gerwig, ale nie będzie to adaptacja Lwa, czarownicy i starej szafy. Produkcja skupi się na wydarzeniach opisanych w szóstej książce serii – Siostrzeniec czarodzieja, która fabularnie jest prequelem całej sagi.

Scenarzysta Kapitana Ameryka 4 o negatywnych recenzjach: "Źle zrozumieliście film"

Fot. Materiały prasowe

O czym opowie nowa odsłona Opowieści z Narnii?

Głównymi bohaterami będą młodzi Digory Kirke i Polly Plummer, którzy odkrywają magiczny świat za sprawą czarów wuja Digory’ego (w tej roli prawdopodobnie Daniel Craig). Ich przeciwniczką będzie Jadis, która w przyszłości stanie się Białą Czarownicą. Według przecieków w tę rolę może wcielić się Charli XCX.

Film pokaże powstanie Narnii oraz genezę magicznej szafy, która odegra kluczową rolę w późniejszych wydarzeniach serii.

Kiedy premiera Opowieści z Narnii na Netflixie?

Premiera filmu Opowieści z Narnii planowana jest na listopad 2026 roku w kinach, a w grudniu 2026 roku trafi na Netflixa.