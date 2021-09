Mona Lisa w twoim salonie. Samsung zawarł umowę partnerską z Luwrem

Tym, co wyróżnia telewizory Samsung The Frame na tle konkurencji, jest możliwość skorzystania z potencjału Trybu Sztuka. Za jego pośrednictwem wyświetlimy dzieła sztuki słynnych artystów z całego świata, zeskanowane w wysokiej rozdzielczości przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu. Kiedy nie korzystamy z odbiornika, dzięki Trybowi Sztuka możemy zamienić odbiornik w wirtualny obraz zdobiący nasze wnętrze.

Samsung stara się regularnie rozszerzać bibliotekę prac dostępnych w ramach sklepu Art Store, a jej najnowsza aktualizacja z pewnością przypadnie do gustu wielu odbiorcom. Korporacja podpisała bowiem umowę partnerską z włodarzami Luwru, na mocy której w Trybie Sztuka wyświetlimy takie obrazy jak Mona Lisa czy Gody w Kanie Galilejskiej oraz fotografie przedstawiające galerie muzeum, jego architekturę i otoczenie, w tym m.in. Piramidę oraz Ogrody Tuileries. Wszystkie prace wzbogacono o krótki opis, który ma przybliżyć nam najsłynniejsze obrazy światowego malarstwa.

Luwr to miejsce dla odkrywców, które dostarcza mnóstwo emocji. To także spektakularna oprawa dla arcydzieł sztuki. Możliwość podziwiania – na co dzień, bez potrzeby wychodzenia z domu – prac z kolekcji muzeum, a także samego budynku, jego galerii i ogrodów, to doskonały sposób na docenienie wyjątkowego piękna tej placówki – mówi Yann Le Touher, dyrektor ds. rozwoju, licencjonowania marki i partnerstw komercyjnych Luwru.

Łącznie w zasobach Art Store znajdziemy przeszło 1500 obrazów z 43 krajów świata, a wszystkie prace przystosowano do wyświetlania na telewizorach o rozdzielczości 4K. Wśród strategicznych partnerów Samsunga znajdziemy takie instytucje jak madryckie muzeum Prado, wiedeńskie Albertiny, Van Gogha w Amsterdamie, Ermitaż w Sankt Petersburgu czy londyńską galerię Tate Modern. Tym samym nie wychodząc z domu możemy wirtualnie odwiedzić galerie z całego świata.

Telewizory z tej linii projektowej zaprojektowano w taki sposób, aby możliwie jak najlepiej imitowały klasyczne obrazy. Wieszak No Gap pozwoli powiesić The Frame'a kilka milimetrów od powierzchni ściany, wymienne ramki umożliwią dostosowanie wyglądu sprzętu do charakteru wnętrza, a dzięki modułowi One Connect zasilimy i prześlemy obraz do telewizora za pośrednictwem jednego, półprzezroczystego przewodu. W sprzedaży dostępne są także specjale stojaki Studio upodobniające The Frame'a do obrazu zawieszonego na sztaludze.

Samsung The Frame 2021

Samsung przygotował kilka promocji związanych z telewizorami The Frame’a, które mają zachęcić nas do eksperymentowania z Trybem Sztuka. Wykupując roczny dostęp do zasobów Art Store otrzymamy darmowe trzy miesiące korzystania z usługi, a jeśli podzielimy się opinią na temat telewizora The Frame z 2021 roku w ciągu 21 dni od jego zakupu, Samsung za darmo prześle nam wybraną wymienną ramkę.