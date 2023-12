Monarch: Dziedzictwo potworów - zwiastun reszty sezonu. Będą walki Tytanów!

fot. Apple TV+

Reklama

Apple TV+ opublikował nowy zwiastun serialu Monarch: Dziedzictwo potworów, który między innymi zapowiada wydarzenia z pozostałych odcinków sezonu. Tutaj mamy więcej Godzilli i... starcie Króla Potworów z innym Tytanem! Ten tytuł jest już hitem, zbierając z każdym odcinkiem coraz lepsze oceny krytyków i widzów, a ten trailer wydaje się stworzony po to, by przekonać do tej pory nieprzekonanych.

Monarch: Dziedzictwo potworów - zwiastun

Trailer pokazano na CCXP, na którym serial był promowany.

Monarch - o czym jest serial?

Historia skupia się na rodzeństwie, które chce odkryć tajemnice ich ojca. Idąc jego tropem, doszukują się jego powiązań z organizacją Monarch, która bada gigantyczne monstra zwane Tytanami. Ich śledztwo wprowadza ich do świata potworów i doprowadza ich do żołnierza Lee Shawa (w tej roli Kurt Russell w teraźniejszości oraz jego syn Wyatt Russell w latach 50). Monarch wie, że wiedza Shawa może im zagrozić. Opowieść rozgrywa się na przestrzeni dekad i jest epicką fabułą o trzech pokoleniach w świecie, w którym królują Tytani.

Chris Black (Severance) i Matt Fraction (Hawkeye) są współtwórcami serialu. Główne role grają Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett oraz Elisa Lasowski. Russellowie grają tę samą postać w różnych okresach fabuły. Matt Shakman (Wandavision) wyreżyserował pierwsze dwa odcinki