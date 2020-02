Monster Hunter: Milla Jovovich i Tony Jaa na pierwszych plakatach promujących film

Monster Hunter to nadchodzący film na podstawie popularnej serii gier o polowaniu na potwory. Kinowa produkcja ma pełnymi garściami czerpać z cyklu firmy Capcom, ale wprowadzi do niego też istotny twist: główna bohaterka, Artemis (w tej roli Milla Jovovich) zostanie przeniesiona wraz ze swoim oddziałem żołnierzy do świata, w którym grasują niebezpieczne monstra. By przeżyć i mieć szansę na powrót do domu będzie musiała współpracować z łowcą, którego wcieli się Tony Jaa.

Serwis IGN opublikował pierwsze plakaty, które promują nadchodzący film. Widzimy na nich dwójkę bohaterów i wyposażenie, które fani gier raczej szybko rozpoznają, szczególnie charakterystyczny, dwuręczny miecz (Giant Jawblade) w rękach Artemis.

Monster Hunter - plakat

Paul W.S. Anderson, reżyser Monster Hunter, zapewnia, że bronie i wyposażenie Artemis, a także same potwory mają być inspirowane tymi z gry. Mimo tego, fani tej serii jak na razie nie wydają się przekonani do ekranizacji i podchodzą do niej raczej sceptycznie. Być może ich wątpliwości rozwieje zwiastun, jednak nie wiemy jeszcze, kiedy taki materiał trafi do sieci.

Premiera filmu została zaplanowana na 4 września 2020 roku.