Baldur's Gate 3 zachwyca! Zobacz gameplay, nowe screeny i intro z gry

Baldur's Gate 3 doczekało się oficjalnej prezentacji, w której trakcie zaprezentowano m.in. pierwszy, długi gameplay, mnóstwo nowych screenów (poza tymi, które wyciekły do sieci wcześniej), a także efektowne intro. Nie zabrakło również ujawnienia szczegółów na temat opowieści, a także rozgrywki. W grze stworzymy własnego bohatera (wybierając spośród ras i klas systemu D&D) lub wybierzemy jednego z gotowych herosów. Nasza postać pada ofiarą pasożyta Łupieżcy Umysłów i dzięki temu uzyskuje dostęp do potężnej Mocy, ale przy tym też coraz bardziej zatraca się w ciemności. Tylko od decyzji gracza będzie zależeć los Zapomnianych Krain.

Rozgrywkę będzie można prowadzić samotnie lub w trybie online, w kooperacji dla maksymalnie czterech osób. Walka rozgrywana będzie w systemie turowym opartym na zasadach z piątej edycji D&D. Co ciekawe, tryb turowy będzie można uruchomić w dowolnym momencie, także poza starciami. To pozwoli np. na przygotowanie drużyny do pojedynku, podkradnięcie się do przeciwników czy przygotowanie zasadzki.

Baldur's Gate 3 - screeny z gry

Do sieci trafiło ponad 30 screenów z nadchodzącej produkcji. Przedstawiają one zarówno wybrane lokacje i bohaterów, jak i sceny przedstawiające system dialogowy (przypominający ten z serii Divinity: Original Sin) oraz turową walkę. Widać tu podobieństwa do wcześniejszych gier Larian Studios, ale klimat jest tutaj nieco bardziej ponury, a kolorystyka odrobinę bardziej stonowana.

Baldur's Gate 3 - intro i gameplay

Na oficjalnym kanale Larian Studios opublikowano też intro z nadchodzącej produkcji. Materiał wideo trwa niemal 5 minut i przedstawia początek całej przygody. Poniżej znajdziecie też obszerny gameplay, który dobrze pokazuje, jak będzie wyglądać rozgrywką w nowej odsłonie kultowej serii.

Baldur's Gate 3 - kiedy premiera?

Data premiery Baldur's Gate 3 nie została jeszcze ujawniona. Firma Hasbro zdradziła jednak na New York Toy Fair, że gra trafi do Wczesnego Dostępu na Steamie jeszcze w 2020 roku.