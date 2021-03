Monster Hunter Rise – prezes pewnej japońskiej firmy dał pracownikom wolne, by mogli grać w grę

Capcom

Monster Hunter Rise to kolejna odsłona popularnej serii firmy Capcom, w której gracze wcielają się w tytułowych łowców polujących na wielkie i niebezpieczne potwory. Cykl ten cieszy się dużym zainteresowaniem na całym świecie, w tym także w Japonii – co nie dziwi, bo to właśnie stamtąd się wywodzi. Nie dziwi również fakt, że wiele osób postanowiło odpowiednio przyszykować się do premiery i zorganizowało sobie wolne 26 marca. Szef jednej z japońskich firm postanowił jednak pójść o krok dalej i… dał wolne wszystkim swoim podwładnym, by bez przeszkód mogli cieszyć się rozgrywką.

Masaki Hiyama, prezes firmy Mark-on, wyjawił w rozmowie z japońskim Yahoo, że kilku jego pracowników prosiło o dzień wolny z okazji premiery Monster Hunter Rise. Hiyama zdecydował więc, że wszyscy, poza kadrą kierowniczą, będą mieli dłuższy weekend po to, by móc dłużej cieszyć się nową produkcją.

Opublikował on także wpis na Twitterze, w którym informuje o swojej decyzji. Tweet spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony internautów i szybko zebrał ponad 170 tysięcy polubień i 50 tysięcy komentarzy.

https://twitter.com/JackMasaki/status/1374236719776559107

Monster Hunter Rise - premiera 26 marca na Nintendo Switch.