Six Days in Fallujah w akcji. Zobacz gameplay z kontrowersyjnej strzelanki

Six Days In Fallujah to pierwszoosobowa strzelanka studia Highwire Games, która opowiada o losach żołnierzy walczących podczas oblężenia miasta Al-Faludża w środkowym Iraku. Produkcja wzbudza wiele kontrowersji z uwagi na fakt, że bitwa ta okazała się być bardzo krwawą i brutalną i zginęli w niej również cywile. Twórcy gry nie chcą gloryfikować przemocy, ale zamierzają jak najbardziej wiernie oddać tamte wydarzenia.

Do sieci trafił pierwszy materiał przedstawiający grę w akcji. Pokazuje on nie tylko potyczki poza obiektami na otwartych przestrzeniach, ale również starcia wewnątrz budynków. Co ciekawe, te drugie mają być generowane proceduralnie - przy każdym kolejnym podejściu układ pomieszczeń będzie wyglądać inaczej. Ma to sprawić, że gracze będą odczuwali niepokój i obawiać się o to, co czeka za każdym kolejnym rogiem lub drzwiami.

Six Days in Fallujah ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PC i konsolach.