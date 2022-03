Moon Knight - wystąpi oryginalny członek Avengers? Jest szansa, że ponownie zobaczymy [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Empire

Moon Knight to nowa seria oparta na komiksach Marvela. Produkcja zadebiutuje na platformie Disney+ już w marcu 2022 roku. Choć nowy projekt MCU wydaje się trochę oderwany od reszty uniwersum i zrobiony w mroczniejszym tonie, to pojawiła się plotka o udziale znanego członka oryginalnej drużyny Avengers. Portal Murphysmultiverse donosi, że jest szansa na występ Marka Ruffalo w serialu. Aktor przez lata wcielał się w Bruce'a Bannera i Hulka. Choć ich informatorzy nie udostępnili żadnych dodatkowych szczegółów, to informacja sama w sobie jest dość ekscytująca.

Moon Knight - Bruce Banner wystąpi w serialu?

Nie wiadomo, jaką rolę w serialu Moon Knight miałby mieć Bruce Banner, jeśli te doniesienia są prawdziwe. Co ciekawe, to nie pierwsza plotka o udziale Hulka w nowej produkcji MCU. W sierpniu 2021 roku w newsie Moon Knight - Hulk pojawi się w serialu? pisaliśmy o tym, że użytkowniczka Instragrama opublikowała zdjęcie z Markiem Ruffalo sprzed hotelu w Budapeszcie, a następnie kilka godzin wstawiła fotografię z Oscarem Isaakiem.

Moon Knight - zdjęcia do serialu Disney+

Moon Knight

Moon Knight - o czym jest nowy serial Marvela?

Głównym bohaterem serialu MCU jest Marc Spector, w którego wcieli się wspomniany Oscar Isaac. To były amerykański żołnierz piechoty morskiej. Protagonista odkrywa pewien starożytny posąg, dzięki któremu staje się awatarem egipskiego boga księżyca imieniem Khonshu i zyskuje nadludzkie umiejętności. W ten sposób staje się walczącym z przestępczością najemnikiem.

Moon Knight - premiera 30 marca 2022 roku na Disney+.

