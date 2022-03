Moon Knight budzi respekt na nowym plakacie. Tak prezentuje się przyszły członek Avengers?

Marvel

Moon Knight to serial MCU oparty na komiksach Marvela, których bohaterem jest Marc Spector, znany także jako Moon Knight. Do sieci trafił międzynarodowy plakat pokazujący postać w bojowej pozie, odsłaniając też kolejne ciekawe elementy kostiumu. Plakat możecie zobaczyć na początku poniższej galerii.

Mamy też ciekawe spostrzeżenie Jeremy'ego Slatera, showrunnera produkcji Disney+. W rozmowie z Total Film stwierdził, że nie wie, co będzie działo się dalej z postacią Moon Knighta w uniwersum. Zdradził, że o wszystkim decyduje Kevin Feige, ale gdyby od niego to zależało, zrobiłby z postaci nowego członka Avengers. W komiksach pojawiały się epizody, w których rekrutowano Moon Knighta do zespołu, a także użyczał on swojej pomocy największym ziemskim bohaterom. Czy w przyszłości możemy tego oczekiwać także w MCU? Zdaniem Slatera, może to podążać w takim właśnie kierunku.

Moon Knight

Moon Knight - o czym serial?

Bohaterem jest Steven Grant, pracownik sklepu z pamiątkami, który wciąż jest trapiony wspomnieniami z innego życia. Steven odkrywa, że ma dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Dzieli on ciało z najemnikiem zwanym Marc Spector. Gdy wrogowie Stevena / Marca są coraz bliżej, muszą odkryć zabójczą tajemnicę związaną z potężnymi bogami Egiptu. Główny bohater staje się awatarem dla Khonshu - egipskiego boga księżyca, który daje mu nadludzkie umiejętności.

W obsadzie są: Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy i Gaspard Ulliel.

Moon Knight - premiera na platformie streamingowej Disney+ zaplanowana jest na 30 marca 2022 roku.