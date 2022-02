Moon Knight - Kevin Feige ujawnia, jak przekonał Oscara Isaaca do roli

Marvel

Moon Knight to serial MCU oparty na komiksach Marvela, których bohaterem jest Marc Spector, znany także jako Moon Knight. W tytułową rolę wcieli się Oscar Isaac, który w swojej karierze występował już w Gwiezdnych Wojnach i filmie z serii X-Men. Dołącza teraz do Kinowego Uniwersum Marvela, a szef Marvel Studios, Kevin Feige zdradził, jak udało się przekonać aktora do nowej roli.

Okazuje się, że dołączenie aktora do MCU opierało się na współpracy. Isaac chciał mieć możliwość twórczego decydowania na temat swojej postaci i historii, która go dotyczy. Jak wspomina w jednym z wywiadów Feige:

Zawsze kochaliśmy Moon Knighta… zawsze fascynował nas jako coś, czego wcześniej nie widzieliśmy, kiedy więc pojawił się pomysł na platformę Disney+, to szybko stał się jedną z pierwszych rzeczy, które chcieliśmy zrobić, ponieważ kochaliśmy tę historię. (...) Zawsze lubiliśmy Isaaca, a on wyraźnie lubi ten świat - Gwiezdne Wojny, X-Men - ale niekoniecznie znaleźliśmy właściwą rzecz. Zaczęliśmy rozmawiać [o serialu Moon Knight], a on miał kilka nieszablonowych pomysłów, o których myśleliśmy: "Może to zadziała...". I uwaga spoiler: zadziałało.

Jeśli Marvel chciałby tylko, żeby aktor wszedł na plan i odegrał swoją rolę, to Oscar Isaac nie byłby wówczas zainteresowany taką współpracą.

„W pewnym sensie był to test” – powiedział Isaac. „Czy chcą, abym wniósł do tego moją kreatywność, czy też chcą człowieka, który zrobi wszystko, co powiedzą?”

Głównym scenarzystą produkcji jest Jeremy Slater. Przy odcinkach pracowali także: Beau DeMayo, Danielle Iman oraz Alex Meenehan. Grupie reżyserów przewodzi Mohamed Diab - stanął za kamerą czterech odcinków. Pozostałe dwa zostały wyreżyserowane przez Aarona Moorheada oraz Justina Bensona. Tytułową rolę gra Oscar Isaac.

Moon Knight - o czym serial?

Bohaterem jest Steven Grant, pracownik sklepu z pamiątkami, który wciąż jest trapiony wspomnieniami z innego życia. Steven odkrywa, że ma dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Dzieli on ciało z najemnikiem zwanym Marc Spector. Gdy wrogowie Stevena / Marca są coraz bliżej, muszą odkryć zabójczą tajemnicę związaną z potężnymi bogami Egiptu. Główny bohater staje się awatarem dla Khonshu - egipskiego boga księżyca, który daje mu nadludzkie umiejętności.

Moon Knight - premiera na platformie streamingowej Disney+ zaplanowana jest na 30 marca 2022 roku.