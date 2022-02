Krakowskie potwory - pierwszy zwiastun i data premiery. Polski serial Netflixa; mitologia słowiańska, fantasy i horror

Źródło: screen zwiastuna @Netflix Polska/Netflix

Krakowskie potwory to nowy polski serial fantasy od Netflixa, opowiadający o młodej kobiecie, która postanawia dołączyć do tajemniczego profesora i grupy studentów, by badać zjawiska paranormalne i walczyć z demonami. Tytuł został zainspirowany mitologią słowiańską i legendami dawnego Krakowa. Opublikowano pierwszy oficjalny zwiastun promujący produkcję, a także ujawniono datę premiery. Dostępny poniżej teaser intryguje mrocznym klimatem i pradawnymi wierzeniami. Zapowiada się hit?

Krakowskie potwory - zwiastun polskiego serialu Netflixa

Jak zapowiada Netflix:

Barbara Liberek Andrzej Chyra Stanisław Linowski Dręczona przeszłością młoda kobieta () dołącza do tajemniczego profesora (), jego prawej ręki () i grupy studentów, którzy badają zjawiska paranormalne i walczą z demonami.

Krakowskie potwory - kiedy premiera?

W serialu grają wspomniani wyżej Barbara Liberek, Andrzej Chyra i Stanisław Linowski. Oprócz nich w obsadzie jest także Małgorzata Bela. Za reżyserię odpowiadają Kasia Adamik i Olga Chajdas, a scenariusz napisały Magdalena Lankosz, Anna Sieńska i Gaja Grzegorzewska.

Krakowskie potwory

Krakowskie potwory - premiera 18 marca. Tylko na Netflix.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.