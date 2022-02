Moon Knight - producent serialu o porównaniach bohatera do Batmana

fot. Disney+

Moon Knight to nadchodzący serial Marvel Studios i platformy Disney+. Fani zwykle znajdują odpowiedniki dla danej postaci komiksowej u innego wydawcy. Dlatego często Moon Knighta nazywa się Batmanem Marvela ze względu choćby na brutalne podejście do przeciwników, pelerynę czy broń, której używa. Ponadto jedna z wersji bohatera w komiksach była ukazana jako playboy filantrop. Główny scenarzysta i showrunner serialu, Jeremy Slater w rozmowie z Empire wypowiedział się o porównaniach do Batmana. Stwierdził, że nie jest to, czego chciał dokonać w swojej produkcji. Powiedział, że Batman ma 80-letnią przewagę nad nimi i nie da się go pokonać w jego własnej grze. Wyjawił, że są o wiele ciekawsze wersje Moon Knighta niż playboy filantrop i na nich chciał się skupić.

Moon Knight - o czym serial?

Bohaterem serialu jest Marc Spector, były żołnierz i najemnik, który cierpi na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Pewnego dnia Marc odnajduje posąg, dzięki któremu staje się awatarem egipskiego boga Księżyca, Khonshu. Daje mu to supermoce, które wykorzystuje do walki z przestępcami.

Moon Knight - Pan Knight

W obsadzie znajdują się wspomniany Issac oraz Ethan Hawke, May Calamawy i Gaspard Ulliel. Producentami wykonawczymi projektu są Jeremy Slater i Kevin Feige. Za reżyserię odpowiadają Justin Benson, Mohamed Diab oaz Aaron Moorhead.

Moon Knight - premiera serialu na Disney+ 30 marca.

