Batman - Robert Pattinson o złoczyńcach, których chciałby zobaczyć w sequelach filmu

Premiera filmu Batman zbliża się wielkimi krokami. Mimo że tak naprawdę nie otrzymaliśmy potwierdzenia od Warner Bros o kontynuacji produkcji, to nie przeszkadza gwieździe widowiska, Robertowi Pattinsonowi, w ujawnieniu, z jakimi złoczyńcami z panteonu antagonistów Batmana chciałby zmierzyć się na ekranie w potencjalnych sequelach. W rozmowie z Den of Geek zdradził, że chciałby zaprezentować Trybunał Sów, znaną z komiksów grupę, a nawet kult złożony z elit miasta, którzy rządzą Gotham z cienia. Aktor wymienił również Calendar Mana, czyli złoczyńcę, który popełnia przestępstwa w święta. Z początku w komiksach został ukazany w żartobliwy sposób, jednak w późniejszych latach zrobiono z niego mrocznego i niebezpiecznego seryjnego mordercę, co pasowałoby do wizji Matta Reevesa.

Co ciekawe spekuluje się, że Trybunał Sów zostanie już wspomniany w nadchodzącym filmie i to z tą organizacją jest związany plan Riddlera.

Batman - nowy spot TV

Zadebiutował również nowy spot, który skupia się na postaci Catwoman:

Batman

Batman - obsada

W obsadzie produkcji znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell jako Pingwin, Paul Dano jako Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves.

Batman - premiera filmu w Polsce 4 marca 2022 roku.

