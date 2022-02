Moon Knight - Oscar Isaac o przygotowaniach do roli. Będzie kolejny sezon?

fot. Disney+

Moon Knight to kolejny serialowy projekt MCU, który już w marcu trafi do platformy Disney+. W główną rolę w produkcji wciela się Oscar Isaac. Aktor uczestniczył w organizowanym przez Variety cyklu Actors on Actors, gdzie spotkał się z Jaredem Leto, aby porozmawiać o swoich karierach, kinie i przyszłych projektach. W konwersacji nie mogło zabraknąć wspomnienia o Moon Knight. Isaac stwierdził, że projekt jest limitowaną serią, czym mógł zdradzić, że jest to raczej miniserial i nie otrzymamy kolejnych sezonów. Wyjawił, że gdy był młody kolekcjonował komiksy, jednak nigdy nie słyszał o Moon Knight. Zdradził, że forma serialowa sprawiła, że było o wiele więcej miejsca na wypróbowanie różnych, szalonych i dziwnych rzeczy, aby obrać odpowiedni punkt widzenia, ponieważ nie było presji, żeby produkcja musiała zarobić w kinach setki milionów dolarów.

Moon Knight - o czym serial?

Bohaterem produkcji jest Marc Spector, były żołnierz, a obecnie najemnik, który pewnego dnia odnajduje starożytny posąg. Dzięki artefaktowi staje się awatarem egipskiego boga Księżyca, Khonshu, który daje mu nadludzkie umiejętności. Spector cierpi na dysocjacyjne zaburzenie osobowości i sądząc po pierwszym zwiastunie ten aspekt fabuły będzie mocno eksponowany.

Moon Knight

W obsadzie znajdują się wspomniany Issac oraz Ethan Hawke, May Calamawy i Gaspard Ulliel. Producentami wykonawczymi projektu są Jeremy Slater i Kevin Feige. Za reżyserię odpowiadają Justin Benson, Mohamed Diab oaz Aaron Moorhead.

Moon Knight - premiera serialu na Disney+ 30 marca.

