Moon Knight - Oscar Isaac uważa, że Marc Spector to najbardziej ryzykowana rola w jego karierze

Moon Knight to kolejny serial Disneya, który wchodzi w skład MCU. Głównym bohaterem jest Mark Spector, były agent CIA, który został w czasie akcji prawie zabity przez terrorystę Bushmana. Cudem ocalał z tego starcia, dzięki interwencji boga Księżyca, Khonshu. Po tym wydarzeniu bohater zyskał większą siłę i wytrzymałość. Do tego cierpi na zaburzenie dysocjacyjne tożsamości, co oznacza, że istnieją w nim różne osobowości.

Wciąż trwają prace na planie Moon Knighta, gdzie w tytułowej roli występuje Oscar Isaac. W niedawny wywiadzie mówił, że wpływ na przyjęcie angażu w serialu mieli ludzie, z którymi chciał pracować, czyli obsada i ekipa filmowa, ponieważ z nimi miał szansę stworzyć coś interesującego. W najnowszej rozmowie w programie Good Morning Arizona aktor stwierdził, że granie Spectora jest prawdopodobnie najbardziej ryzykowną rolą w jego karierze.

Pozostał nam miesiąc. Jak dotąd myślę, że to będzie jedna z tych [produkcji], w których czułem się bardzo zdenerwowany, ale też po prostu świetnie się bawiłem.

W obsadzie są także May Calamawy, francuski aktor Gaspard Ulliel, który ma zagrać Antona Mogarta, czyli Midnight Mana oraz Ethan Hawke jako główny złoczyńca. Za kamerą serialu stoi Mohamed Diab, a scenarzystą jest Jeremy Slater (The Umbrella Academy).

Moon Knight - premiera serialu w 2022 roku na Disney+.