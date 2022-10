Moon Knight powróci? Oscar Isaac komentuje

materiały prasowe

Oscar Isaac, czyli aktor grający tytułowego bohatera serialu Moon Knight gościł w weekend w Nowym Jorku na New York Comic Con 2022. W rozmowie z Popverse został zapytany, czy wie coś nowego o potencjalnym 2. sezonie Moon Knighta.

Moon Knight powróci?

Aktor nic na temat 2. sezonu nie wyjawił, ale powiedział wprost, że nie zobaczyliśmy Moon Knighta po raz ostatni. Oznacza to, że jeszcze pojawi się w MCU. Teoretycznie to oczywistość i formalność, bo żaden nowy superbohater nie został wprowadzony na jednorazowy występ, ale aktor po raz pierwszy to potwierdza. Nie wiadomo jednak, w czym go zobaczymy. Tutaj nie ma nawet przecieków.

Większość seriali MCU była planowana na jeden sezon, ale historie postaci będą kontynuowane. Wyjątkiem były jedynie seriale A gdyby...? oraz Loki, które z góry były planowane na więcej niż jeden sezon. Były plotki, że Moon Knight pojawi się w Wilkołak nocą, ale ostatecznie nie udało się tego zrobić.

Musimy poczekać na kolejne przecieki, które niewątpliwie zdradzą jaki jest plan Marvel Studios dla tej postaci.