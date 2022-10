Najgorsze filmy wg redakcji naEKRANIE - tym produkcjom wystawiliśmy 1/10

Nickelodeon Movies/ Ent One/materiały promocyjne

Czy może być coś gorszego dla recenzowanego filmu niż ocena 1/10? Redaktorzy naEKRANIE.pl nie mają w zwyczaju szafować takimi notami, ale na przestrzeni lat zebrało się kilkadziesiąt produkcji, które musieliśmy uczciwie ocenić w ten sposób. Dla filmów znajdujących się w poniższym zestawieniu nie było już ratunku - to najgorsze obrazy, które mieliśmy nieprzyjemność oglądać, a następnie zrecenzować. Wiele z nich jest nie tylko słabych, ale i szkodliwych - ocena 1/10 odzwierciedla porażkę praktycznie na każdym polu. Co więcej, część z nich w cyniczny sposób podchodzi do ważnych tematów, co budzi oczywistą frustrację

. Z drugiej strony kilka pozycji znajdujących się w poniższym zestawieniu może wydać się dyskusyjnych - z pewnością nie każdy ocenia je tak nisko. Nie ma tu jednak mowy o dziennikarskiej nieuczciwości - po prostu każdy redaktor wydaje osąd według swojego własnego subiektywnego gustu. Zapraszam do zapoznania się z poniższą galerią. Dajcie znać w komentarzach, jak prezentują się Wasze "jedynki".

Najgorsze filmy wg redakcje naEKRANIE

Nareszcie sam w domu