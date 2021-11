Moon Knight - pierwsze wideo promujące serial MCU. Mroczny klimat i brutalny bohater

fot. Marvel

Moon Knight to kolejny z serialowych projektów Marvela i platformy Disney+. W czasie Disney+ Day zaprezentowano pierwsze materiały promocyjne produkcji. Zaprezentowano wideo, które nie trafiło oficjalne do sieci, jednak pojawiło się nagranie, które jest dostępne poniżej.

Moon Knight to alter ego Marca Spectora, byłego żołnierza, a obecnie najemnika. Bohater cierpi na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Po odnalezieniu pewnego, starożytnego posągu staje się on awatarem dla egipskiego boga Księżyca, Khonshu, który daje mu nadludzkie umiejętności. Spector wykorzystuje je do walki z kryminalistami. Według plotek w serialu ma pojawić się Blade, a głównym złoczyńcą będzie Drakula.

W obsadzie znajdują się Oscar Issac, Ethan Hawke, May Calamawy oraz Gaspard Ulliel. Producentami wykonawczymi projektu są Jeremy Slater i Kevin Feige. Za reżyserię odpowiadają Justin Benson, Mohamed Diab oaz Aaron Moorhead.

Moon Knight - premiera serialu MCU w Disney+ w 2022 roku.