Pixar ogłasza swoje produkcje na Disney+ Day. Wśród nich Zootopia+, Tiana i inne

fot. materiały prasowe

Disney+ Day to wirtualne wydarzenie, na którym platforma promuje projekty, które trafią do jej oferty w kolejnych latach. W czasie transmisji odbył się panel studia Pixar, które zaprezentowało nowe, animowane produkcje ze swojej stajni. Do sieci trafiły materiały promujące filmy i seriale, w tym pierwsze grafiki, loga i zwiastuny.

Wśród promowanych tytułów mogliśmy znaleźć Cars on the Road, Tiana, Zootopia+ oraz Win or Loose. Poniżej pełna lista projektów Pixara.

Disney

Cars on the Road - nowy serial platformy Disney+, który dzieje się w świecie znanym z filmowego cyklu Auta. Bohaterami produkcji są znani z dużego ekranu Zygzak McQueen i Złomek. Premiera w 2022 roku. Zaprezentowano logo i szkice z serialu.

Win or Loose - nowy, animowany serial Disney+, który trafi na platformę jesienią 2023 roku. Zaprezentowano grafikę promocyjną.

Zootopia+ - seria krótkometrażowych animacji z bohaterami znanymi z filmu Zwierzogród

Tiana - to serial, którego główną bohaterką jest tytułowa księżniczka znana z animacji Księżniczka i Żaba

Cars on the Road